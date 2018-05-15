Самедов оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Мира-2018.
"Что касается того, станет ли позором, если сборная России не выйдет из группы на ЧМ-2018, то у нас, к сожалению, не совсем адекватно оценивают происходящее. Бросаются подобными фразами, кричат «позор». Понятно, что многие именно так и считают. Хотя я не допускаю мысли, что мы не выйдем из группы. Впрочем, это спорт – тут всe возможно. Уругвай – одна из лучших латиноамериканских команд, Египет не раз выигрывал Кубок Африки.
Четыре года назад в Бразилии случилась та же история. Приехали топовая сборная Бельгии и загадочный Алжир, который на своeм следующем континентальном турнире считался фаворитом вместе с Кот-д’Ивуаром. На мой взгляд, квартет очень серьeзный. Нам придeтся тяжело", –приводят слова Самедова российские СМИ.
Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом.
Не пропустите: Самедов рассказал о проблеме, которая преследует его всю карьеру. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мексика объявила предварительный состав на Чемпионат Мира-2018
-
ПСЖ сообщил "Реалу" цену на Неймара
-
Гвардиола признан лучшим главным тренером АПЛ
-
Жиру рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2018
-
Дортмундская "Боруссия" приняла решение по Балотелли
-
Виейра не возглавит "Арсенал"
-
Денисов может вернуться в "Зенит"
-
Месси не уйдет из сборной Аргентины после ЧМ-2018
-
"Астон Вилла" разыграет с "Фулхэмом" путевку в АПЛ
-
Будущий клуб Слуцкого "Витесс" победил в первом матче финала плей-офф за место в Лиги Европы
-
Уилшер и Харт не попадут в заявку сборной Англии на ЧМ-2018
-
Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси
-
Футболисты "Спортинга" отказываются играть в финале Кубка Португалии
-
Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом"
-
Испанский тренд финалов Лиги Европы: "Атлетико" в Лионе сразится с "Марселем"
-
Сын Марсело поразил своей техникой
-
Черчесов рассказал о цели сборной России на ЧМ-2018
-
Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
-
Каррера рассказал о возможности возглавить "Ювентус"
-
"Ливерпуль" переманил молодого таланта у "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13