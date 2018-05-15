Самедов оценил шансы сборной России на ЧМ-2018



Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Мира-2018.

"Что касается того, станет ли позором, если сборная России не выйдет из группы на ЧМ-2018, то у нас, к сожалению, не совсем адекватно оценивают происходящее. Бросаются подобными фразами, кричат «позор». Понятно, что многие именно так и считают. Хотя я не допускаю мысли, что мы не выйдем из группы. Впрочем, это спорт – тут всe возможно. Уругвай – одна из лучших латиноамериканских команд, Египет не раз выигрывал Кубок Африки.

Четыре года назад в Бразилии случилась та же история. Приехали топовая сборная Бельгии и загадочный Алжир, который на своeм следующем континентальном турнире считался фаворитом вместе с Кот-д’Ивуаром. На мой взгляд, квартет очень серьeзный. Нам придeтся тяжело", –приводят слова Самедова российские СМИ.

Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом.

Не пропустите: Самедов рассказал о проблеме, которая преследует его всю карьеру. | http://soccernews.ru