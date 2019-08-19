Самедов оценил шансы "Спартака" и ЦСКА на победу в дерби

Бывший игрок "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ между "красно-белыми" и ЦСКА.

"Мне кажется, шансы команд 50 на 50, однозначного фаворита в дерби нет. Не думаю, что на игре "Спартака" скажется дисквалификация Понсе. Этого футболиста есть кем заменить. Не так много видел новичков в деле, но, говорят, они неплохо выглядят.

Думаю, Чалов может сыграть со "Спартаком" с первых минут. Сейчас есть разные маски (у футболиста перелом носа - примечание Soccernews). Когда игроки основного состава вылетают, это, конечно, потеря. Но в таких командах, как "Спартак" и ЦСКА, их есть кем заменить, тренерские штабы команд справятся с этим", - сказал Самедов.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится сегодня на "Открытие Арене" в 20:00 по московскому времени.

35-летний Самедов 30 июля объявил о завершении карьеры футболиста. Ожидается, что он займёт пост генерального директора в клубе "Олимп" из Химок.

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