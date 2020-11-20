Самедов оценил шансы "Спартака" и "Динамо" на победу в дерби
Бывший игрок московских "Динамо" и "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от субботнего дерби между столичными командами.
"Дерби - это всегда очень интересно. И "Спартак" сейчас идёт неплохо, и "Динамо" в последнее время набирает очки. Плюс-минус в таблице разница сейчас небольшая: команды соседствуют. Думаю, будет захватывающая игра. "Спартак", наверное, более ровно играет, и с самого начала чемпионата идёт в лидирующей группе. С "Уралом", правда, в последнем туре 2:2 сыграли. Если бы не это, могли бы первое-второе места делить. "Динамо" же в последних трёх матчах после смены тренера выигрывает: и "Сочи", и "Локомотив" победили, и непростая игра с "Тамбовом" была, где добились максимального результата.
Фаворитом никого не считаю. Моё мнение: шансы 50 на 50. Повторюсь, жду захватывающей игры. Атакующей игры. Мне кажется, обязательно увидим голы. Думаю, и те и другие должны забить", - сказал Самедов.
Матч "Спартак" - "Динамо" начнётся 21 ноября в 19:00 по московскому времени.
В преддверии дерби "красно-белые" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущих четвёртыми "бело-голубых" на 2 очка.
Не пропустите: Три лидера "Динамо" вернулись в строй перед дерби со "Спартаком". | http://soccernews.ru
главное
-
Между Фати и "Барселоной" возникли разногласия касательно срока действия контракта
-
Провал России и Германии, громкие COVID-скандалы, заход Роналду на новый рекорд: главные итоги группового этапа Лиги Наций
-
Шесть английских клубов готовы подписать Серхио Рамоса
-
Соболев рискует пропустить до двух месяцев из-за проблем с коленом
-
Газизов раскрыл финансовые детали перехода Мозеса в "Спартак"
Лента новостей
-
Газизов рассказал о задачах "Спартака" в этом сезоне
-
Булыкин назвал причину разгромного поражения сборной России от Сербии
-
Жота в 2016 году мог оказаться в "Арсенале"
-
Самедов оценил шансы "Спартака" и "Динамо" на победу в дерби
-
Джикия высказался о капитанстве в сборной России
-
Ибрагимович сделал подарки игрокам "Милана"
-
Газизов рассказал о будущем Гулиева и Ташаева в "Спартаке"
-
Экс-тренер сборной России госпитализирован с подозрением на коронавирус
-
Между Фати и "Барселоной" возникли разногласия касательно срока действия контракта
-
"Рома" продлит контракт с главным тренером Фонсекой, но при одном условии
-
"Спартак" продлил контракт с 20-летним вратарём
-
Балотелли получил конкретное предложение из Бразилии
-
Провал России и Германии, громкие COVID-скандалы, заход Роналду на новый рекорд: главные итоги группового этапа Лиги Наций
-
Шесть английских клубов готовы подписать Серхио Рамоса
-
Головин не попал в заявку "Монако" на матч с ПСЖ
-
Кокорин отрицает, что "Спартак" платит ему 3 миллиона евро в год
-
Форвард "Лилля" опередил Мбаппе в борьбе за звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре
-
Соболев рискует пропустить до двух месяцев из-за проблем с коленом
-
"Ньюкасл" подал в суд на АПЛ из-за срыва сделки по продаже клуба
-
"Милан" готовит предложение по защитнику "Фиорентины"