Самедов оценил шансы "Спартака" и "Динамо" на победу в дерби

Бывший игрок московских "Динамо" и "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от субботнего дерби между столичными командами.

"Дерби - это всегда очень интересно. И "Спартак" сейчас идёт неплохо, и "Динамо" в последнее время набирает очки. Плюс-минус в таблице разница сейчас небольшая: команды соседствуют. Думаю, будет захватывающая игра. "Спартак", наверное, более ровно играет, и с самого начала чемпионата идёт в лидирующей группе. С "Уралом", правда, в последнем туре 2:2 сыграли. Если бы не это, могли бы первое-второе места делить. "Динамо" же в последних трёх матчах после смены тренера выигрывает: и "Сочи", и "Локомотив" победили, и непростая игра с "Тамбовом" была, где добились максимального результата.

Фаворитом никого не считаю. Моё мнение: шансы 50 на 50. Повторюсь, жду захватывающей игры. Атакующей игры. Мне кажется, обязательно увидим голы. Думаю, и те и другие должны забить", - сказал Самедов.

Матч "Спартак" - "Динамо" начнётся 21 ноября в 19:00 по московскому времени.

В преддверии дерби "красно-белые" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущих четвёртыми "бело-голубых" на 2 очка.

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