Самедов оценил шансы "Спартака" в кубковом матче с "Тосно"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов высказался в преддверии полуфинального матча Кубка России против "Тосно".

"Главное в матче с "Тосно" играть с полной самоотдачей. Тренерский штаб нам покажет и расскажет, какие ошибки мы совершили в предыдущей игре, как лучше действовать теперь. Думаю, будет другая история. В чемпионате "Тосно" бьётся за выживание, а "Спартак" - за чемпионство. И тем не менее игра с этим соперником показала, что везде тонкая грань. Очки нужны всем, и все за них борются. Что касается Кубка, то и мы, и "Тосно" хотим в финал. Шансы - 50 на 50. Для "Спартака" сейчас всё в целом складывается удачно. Нужно не останавливаться" - цитирует Самедова официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что матч "Спартак" - "Тосно" состоится в среду, 18 апреля, в 18:30 по московскому времени.

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