Самедов официально стал игроком "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" объявили о подписании контракта с полузащитником Александром Самедовым.

На какой срок игрок перешел в "Крылья" пока не известно. Самедов будет выступать под номером 19.

"Александр Самедов - это человек, который уже все и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу. Он опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам", сказал генеральный директор клуба Виталий Шашков.

Напомним, в январе этого года Самедов покинул московский "Спартак".

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