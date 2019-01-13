Самедов официально стал игроком "Крыльев Советов"

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Самедов официально стал игроком "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" объявили о подписании контракта с полузащитником Александром Самедовым.

На какой срок игрок перешел в "Крылья" пока не известно. Самедов будет выступать под номером 19.

"Александр Самедов - это человек, который уже все и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу. Он опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам", сказал генеральный директор клуба Виталий Шашков.

Напомним, в январе этого года Самедов покинул московский "Спартак".

Не пропустите: Защитник "Зенита" перешел в "Крылья Советов"| http://soccernews.ru

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