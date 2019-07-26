Самедов опроверг слухи о переговорах с "Рубином"

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Самедов опроверг слухи о переговорах с "Рубином"

Полузащитник Александр Самедов заявил, что информация о его скором переходе в "Рубин" не соответствует действительности.

"Информация о том, что мной интересуется казанский "Рубин" - это неправда. Варианты есть в России, но, возможно, мой будущий клуб будет из-за рубежа. Предложения есть, но пока обдумываю", - сказал Самедов.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист ведёт переговоры с "Рубином" о заключении однолетнего контракта.

Последним клубом атакующего хавбека были "Крылья Советов", за полсезона в Самаре он сделал 3 ассиста в 9 матчах.

Не пропустите: "Рубин" объявил о переходе воспитанника "Локомотива". | http://soccernews.ru
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