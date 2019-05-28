Самедов отметил, что в будущем мог бы выступать в каком-нибудь клубе Азербайджана
Хавбек "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что в будущем мог бы выступать в клубе Азербайджана. Об этом пишет Azerisроrt.
"Я ничего не исключаю! Сборная - это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов… Вполне возможно! Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет...", - сказал Самедов.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 17 матчах в РПЛ, отметившись 4 ассистами.
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|2
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|30
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|3
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|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
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|30
|38
|11
|Рубин
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|30
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|13
|Крылья Советов
|30
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