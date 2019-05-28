Самедов отметил, что в будущем мог бы выступать в каком-нибудь клубе Азербайджана

Теги александр самедовкрылья советов

Самедов отметил, что в будущем мог бы выступать в каком-нибудь клубе Азербайджана

Хавбек "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что в будущем мог бы выступать в клубе Азербайджана. Об этом пишет Azerisроrt.

"Я ничего не исключаю! Сборная - это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов… Вполне возможно! Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет...", - сказал Самедов.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 17 матчах в РПЛ, отметившись 4 ассистами.

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