Самедов отметил, что в будущем мог бы выступать в каком-нибудь клубе Азербайджана

Хавбек "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что в будущем мог бы выступать в клубе Азербайджана. Об этом пишет Azerisроrt.

"Я ничего не исключаю! Сборная - это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов… Вполне возможно! Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет...", - сказал Самедов.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 17 матчах в РПЛ, отметившись 4 ассистами.

Не пропустите: Чалов: "Интерес со стороны "Барселоны"? Это смешно"| http://soccernews.ru