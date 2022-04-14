Самедов ответил на обвинения в домогательствах к агенту
Фото: твиттер Александра Самедова/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал слова агента Полины Лельчик, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.
"Всю свою жизнь работал – из года в год на себе ощущал и проживал свою профессию. Я футбол не просто знаю изнутри, он у меня в крови. Я много достиг! Реализовался как спортсмен! Реализовался как личность, как муж, как отец, друг...
Нечего ей комментировать, нечего ей мне сказать, нечего рассказать о своих кейсах, не хватает совести и смелости раскрыть истинное отношение к игрокам. Надеюсь, эта статья и ее жизненная позиция раскроет истинное положение дел. Профессиональных успехов ей", – приводит слова Самедова "Спорт-Экспресс".
37-летний Самедов в бытность футболистом выступал за "Спартак", "Локомотив", "Москву", "Динамо", вновь "Локомотив", вновь "Спартак", "Крылья Советов" и "Знамя". За сборную России сыграл 53 матча и забил семь голов.
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