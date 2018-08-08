Самедов: "ПАОК - сильная команда и сложный соперник"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов дал комментарий по сегодняшнему матчу своей команды против греческого ПАОКа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Всем понятно, что ПАОК - очень сильная команда и сложный соперник. На предыдущей стадии они прошли "Базель" - это говорит об их высоком уровне. Нам будет очень непросто в матчах с ними. Очень обидно, что наших болельщиков не будет на гостевом матче. Но с этим ничего уже не поделаешь. Все знают, как в Греции поддерживают свои команды и давят на гостей. Тем не менее я уверен, что в ответном матче в Москве наши болельщики все компенсируют", - цитируют 34-летнего хавбека Известия.

Напомним, сам Самедов в Грецию не полетел. | soccernews.ru