Самедов поделился мнением о травле Рамоса за травму Салаха

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов поделился мнением о травле капитана "Реала" Серхио Рамоса за травму вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Я отношусь к этому эпизоду совершенно иначе, как и все остальные ребята из команды. Столкновение Рамоса и Салаха не более чем игровой момент. Можно столкнуться, упасть, встать - и ничего с тобой не будет. А можно упасть на ровном месте и получить гораздо более тяжёлые последствия - никто от этого не застрахован. А то, что фанаты высказывают своё мнение, на то они и фанаты" - сказал Самедов.

Напомним, что в интернете бытует мнение, что Рамос специально травмировал Салаха.

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