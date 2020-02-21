Самедов поделился мнением о возвращении Шишкина в "Спартак"

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Самедов поделился мнением о возвращении Шишкина в "Спартак"

Экс-игрок сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов высказался о возвращении защитника Романа Шишкина в стан красно-белых. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Если Шишкина заявили за основу "Спартака", значит у него есть шанс. Если он этого хотел, я его поздравляю. Не хочу ли я обратно? Я уже играл", - сказал Самедов.

33-летний Шишкин является воспитанником "Спартака", он выступал за клуб с 2004 по 2010 годы. Также играл за "Крылья Советов", "Локомотив", "Краснодар" и "Торпедо". За сборную России сыграл 16 матчей. Обладатель Кубка России-2014/15.

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