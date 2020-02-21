Самедов поделился мнением о возвращении Шишкина в "Спартак"
Экс-игрок сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов высказался о возвращении защитника Романа Шишкина в стан красно-белых. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Если Шишкина заявили за основу "Спартака", значит у него есть шанс. Если он этого хотел, я его поздравляю. Не хочу ли я обратно? Я уже играл", - сказал Самедов.
33-летний Шишкин является воспитанником "Спартака", он выступал за клуб с 2004 по 2010 годы. Также играл за "Крылья Советов", "Локомотив", "Краснодар" и "Торпедо". За сборную России сыграл 16 матчей. Обладатель Кубка России-2014/15.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15