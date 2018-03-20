Самедов поделился ожиданиями от домашнего Чемпионата Мира

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Самедов поделился ожиданиями от домашнего Чемпионата МираПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от домашнего Чемпионата Мира.

"Ожидания от предстоящего Чемпионата Мира? С каждым матчем наша сборная прибавляет, набирает необходимую для турнира форму. Посмотрим, что в итоге получится. Я не люблю загадывать, но надеюсь, что команда России заставит людей собой гордиться", - цитирует 33-летнего хавбека "красно-белых" Советский спорт.

Напомним, Самедов назвал игрока "Спартака", который способен заиграть в Европе. | soccernews.ru

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