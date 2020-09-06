Самедов поделился ожиданиями от матча сборной России с Венгрией

Экс-игрок сборной России Александр Самедов высказался по поводу предстоящего матча Лиги наций между российской национальной командой и Венгрией.

Встреча команд состоится сегодня, 6 сентября, в Будапеште. Начало игры - 19:00 (мск).

"Венгрия непростая команда, но мне кажется, наша сборная фаворит, должна набрать три очка. Не знаю, насколько она поменялась, мне приходилось дважды против них играть, в 2014 году в Будапеште и перед домашним Кубком конфедераций, оба матча выиграли - 2:1 и 3:0. Венгрия - хороший европейский середняк, просто не будет, тем более соперник играет дома, пусть сейчас это особую роль вряд ли сыграет - все матчи в связи с пандемией коронавируса проходят при пустых трибунах. Тогда у венгров выделялся капитан Джуджак, сейчас даже не знаю, играет ли он еще там, состав команды наверняка сильно изменился", - цитирует Самедова ТАСС.

Самедов выступал в сборной России с 2011 по 2018 год. Год назад футболист завершил футбольную карьеру.

Читайте также: Подруга Федуна объяснила, почему Гус Тиль провалился в "Спартаке". | http://soccernews.ru