Самедов: "Подготовка "Спартака" к сезону идет по плану"

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Самедов: "Подготовка "Спартака" к сезону идет по плану"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о подготовке команды в новому сезону.

"Работа проходит хорошо. Сделали то, что должны были сделать. Все идет по плану. У игроков сборной России был короткий отпуск, поэтому мы не успели растерять те кондиции, что у нас были. Сейчас уже влился в коллектив, всех знаю. Сейчас гораздо легче, чем было зимой. В прошлом сезоне я чувствовал в некоторых моментах давление. Вспоминается первый домашний матч с "Анжи", когда пришло больше 40 тысяч зрителей. Я был немного ошарашен.

Не могу сказать, что матч с "Локомотивом" принципиален в том смысле, что я играл за них. Я думаю, для меня важен именно трофей, потому что это единственный трофей в России, который мне не удалось еще завоевать. Надеюсь, 14 июля у меня будет тот трофей, которого мне недостает. Тогда у меня будут все три российских трофея", - приводит слова Самедова официальный сайт клуба.

Напомним, что матч за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится 14 июля и начнется в 21.30 мск.

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