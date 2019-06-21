Самедов покинет "Крылья Советов"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что хабвек команды Александр Самедов покинет клуб.

"Решили расстаться по обоюдному согласию. Это, с одной стороны, и хорошо, будут играть самарские воспитанники", - сказал Фетисов.

Напомним, 34-летний футболист перешел в "Крылья Советов" из "Спартака" зимой этого года на правах свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл в 9 матчах за самарский клуб, отметившись 3 ассистами.

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