Самедов получил травму бедра в матче против "Рубина"

Теги александр самедовкрылья советовтравмырубин

Самедов получил травму бедра в матче против "Рубина"

Игрок "Крыльев Советов" Александр Самедов получил травму бедра во врем матча 23-го тура РПЛ с "Рубином".

34-летний футболист повредил заднюю поверхность бедра и на 43-й минуте был заменен.

Самедов стал игроком "Крыльев" 13 января этого года, ранее он выступал за "Спартак". В нынешнем сезоне он участвовал в 7 матчах за самарский клуб, сделав три ассиста.

Не пропустите: Самедов - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Думаю, что эта история нехорошо закончится для ребят"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Умер легендарный игрок "Ливерпуля"

Умер легендарный игрок "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 45
2 Краснодар Краснодар 22 41
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 40
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 39
5 Спартак Москва Спартак Москва 22 36
6 Ростов Ростов 22 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 31
8 Рубин Рубин 23 30
9 Ахмат Ахмат 22 30
10 Оренбург Оренбург 22 29
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 22 26
13 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
14 Уфа Уфа 22 20
15 Анжи Анжи 22 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов