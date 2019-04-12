Самедов получил травму бедра в матче против "Рубина"

Игрок "Крыльев Советов" Александр Самедов получил травму бедра во врем матча 23-го тура РПЛ с "Рубином".

34-летний футболист повредил заднюю поверхность бедра и на 43-й минуте был заменен.

Самедов стал игроком "Крыльев" 13 января этого года, ранее он выступал за "Спартак". В нынешнем сезоне он участвовал в 7 матчах за самарский клуб, сделав три ассиста.

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