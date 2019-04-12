Самедов получил травму бедра в матче против "Рубина"
Игрок "Крыльев Советов" Александр Самедов получил травму бедра во врем матча 23-го тура РПЛ с "Рубином".
34-летний футболист повредил заднюю поверхность бедра и на 43-й минуте был заменен.
Самедов стал игроком "Крыльев" 13 января этого года, ранее он выступал за "Спартак". В нынешнем сезоне он участвовал в 7 матчах за самарский клуб, сделав три ассиста.
Не пропустите: Самедов - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Думаю, что эта история нехорошо закончится для ребят"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски
-
Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал
-
Уход, который никто не заметил! Как стать изгоем, пройдя путь Франческо Тотти? Рецепт Габриэля Агбонлахора
-
Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте
Лента новостей
-
Азар: "Сарри невероятный тренер, он видит футбол также, как и я"
-
Бердыев: "Я думаю, что "Крылья" заслужили победу"
-
Умер легендарный игрок "Ливерпуля"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен купить игрока "Ромы" Моналоса
-
Бензема признан лучшим игроком "Реала" в марте
-
Аспас: "Погба и Канте не подходят "Реалу"
-
ПСЖ и Nike могут подписать новое соглашение о сотрудничестве
-
"Крылья Советов" с минимальным счетом обыграли "Рубин"
-
Самедов получил травму бедра в матче против "Рубина"
-
Месси, Суарес и Ракитич не будут участвовать в матче с "Уэской"
-
Стало известно, сколько "Реалу" потребуется денег на реконструкцию стадиона
-
Тренер "Аякса": "Вероятность того, что де Лигт останется в "Аяксе", - нулевая"
-
Кулибали в третий раз за сезон оскорбили на расовой почве
-
Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски
-
Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал
-
Головин: "В России, безусловно, самые красивые девушки"
-
"Манчестер Юнайтед" рассматривает молодого француза в качестве замены Де Хеа
-
Клопп: "Против "Челси" выпустим на поле 13 футболистов, двое будут держать Азара"
-
"Реал" теряет Рамоса из-за травмы
-
Уткин: "Спартак" по сути сменял Гулиева на Еременко. Мрак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Рубин
|23
|30
|9
|Ахмат
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|22
|26
|13
|Динамо Москва
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12