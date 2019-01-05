Самедов получит денежную компенсацию от "Спартака"

Ранее стало известно, что "Спартак" и Александр Самедов по взаимному согласию расторгли договор.

Однако сообщается, что московский клуб обязуется выплатить ветерану сумму, которую он мог бы заработать в "Спартаке" до конца сезона.

Напомним, что Самедов является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 2016 года.

В нынешнем сезоне на счету Самедова одна голевая передача в 12 играх.

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