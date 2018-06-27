Самедов: "Понимаем, в какой футбол играет Испания"

Полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о следующем сопернике своей команды по 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Мы как-то изначально старались не выбирать себе соперников. Понимали, что Португалия и Испания - разные по стилю команды, но даже не просчитывали, кто из них нам удобней. Просто изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть. Тем более с обеими сборными мы уже недавно встречались - с Португалией на Кубке Конфедераций, с Испанией - в контрольном матче. В целом понимаем, в какой футбол играют эти команды. Получили Испанию - будем готовиться к ней", - цитируют 33-летнего хавбека Известия.

Напомним, Онопко поделился прогнозом на матч Россия - Испания. | soccernews.ru