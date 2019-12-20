Самедов порассуждал о целях "Спартака" в этом сезоне
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов высказался о задачах, которые будут стоять перед "красно-белыми" в весенней части сезона.
"Думаю, они сделают акцент на Кубке России. Всё-таки сейчас у команды новый главный тренер, у которого впереди полноценные предсезонные сборы. Наверное, произойдут какие-то изменения в составе. Тем не менее думаю, что приоритетная цель - Кубок. Можно побороться за место в пятёрке РПЛ, но отставание очень серьёзное.
Чем нынешний сезон может быть полезен для "Спартака"? Появились новые имена, лидеры. Строится новая команда. Из прошлого состава уже почти никого не осталось. Пришёл новый тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско, и изменения видны уже сейчас. "Спартак" стал играть более дисциплинированно. После сборов должно стать понятно, как будет выглядеть команда в следующем сезоне", - сказал Самедов.
По итогам 19 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 22 очка.
В Кубке России "народная команда" уже дошла до 1/4 финала, где встретится с ЦСКА.
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