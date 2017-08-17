Самедов: "После игры с ЦСКА состоялся командный разговор"

Теги спартак москваалександр самедов

Самедов: "После игры с ЦСКА состоялся командный разговор"Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов рассказал о ситуации, которая сложилась в его команде.

"После ЦСКА был командный разговор. Верю, что он пойдет на пользу уже в ближайшем матче. Давление в "Спартаке" - всегда сильнее, чем в других клубах. Но нужно выбираться", - приводит слова 33-летнего хавбека "красно-белых" СЭ.

Напомним, Каррера оценил ситуацию, в которой оказалась его команда. | soccernews.ru

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