Самедов: "При разборе игры хорватов убедились, что это команда высокого уровня"

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Самедов: "При разборе игры хорватов убедились, что это команда высокого уровня"Полузащитник сборной России Александр Самедов дал комментарий по предстоящей игре 1/4 финала Чемпионата Мира против национальной команды Хорватии.

"Тренеры уже разобрали их игру. Мы знаем сильные стороны их футболистов, в том числе и лидеров. Главное — суметь воплотить это на поле. Мы и раньше были в курсе, что Хорватия — команда высокого уровня. Сейчас, когда посмотрели с тренерами видео и сделали разбор, ещё раз в этом убедились. Поэтому настраиваемся самым серьёзным образом", - цитируют 33-летнего хавбека Известия.

Напомним,  игроки сборной России лидируют по намотанному километражу на ЧМ. | soccernews.ru

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