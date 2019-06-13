Самедов продолжит выступать за "Крылья Советов"

Теги крылья советовалександр самедов

Самедов продолжит выступать за "Крылья Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов согласился продлить контракт с клубом, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, самарский клуб договорился с футболистом о новом соглашении, которое будет действовать до лета 2020 года. 

34-летний Самедов перешел в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно из "Спартака". За самарцев он провел девять матчей и отдал три результативные передачи.

Напомним, что "Крылья Советов" сохранили место в Российской Премьер-Лиге, победив в переходных матчах "Нижний Новгород".

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