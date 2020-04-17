Самедов прокомментировал решение "Спартака" отказаться от выкупа Шюррле

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Самедов прокомментировал решение "Спартака" отказаться от выкупа Шюррле

Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов высказался по поводу решения красно-белых не выкупать трансфер полузащитника Андре Шюррле у дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает Sport24.

"Нужно было его брать или нет, в любом случае это игрок с большим именем. Но эта травма преследует его, и он до конца не смог показать себя. Он ведь пришел ярко в "Спартак", и у него была реклама - чемпион мира. Но потом он просто пропал. К сожалению, долго лечился.

Я думаю, что возраст не повлиял на то, что у него не получилось, это было не причем. Просто со здоровьем у человека проблемы. Не знаю, какие именно, но судя по тому, сколько он лечился - не все так просто", - сказал Самедов.

Для выкупа трансфера "Спартаку" необходимо было заплатить 7 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2021 года.

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