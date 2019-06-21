Самедов прокомментировал свое будущее после расставания с "Крыльями Советов"

Бывший игрок "Крыльев Советов" Александр Самедов рассказал, что покинул самарский клуб, а также о том, что будет делать дальше.

Ранее стало известно, что футболист расторг контракт с клубом, в который перешел этой зимой.

"Мы расстались.Мой контракт закончился. Все хорошо. Все нормально. Где продолжить карьеру пока не решил. Определюсь в ближайшее время", - сказал Семедов.

Напомним, 34-летний футболист перешел в "Крылья Советов" из "Спартака" зимой этого года на правах свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл в 9 матчах за самарский клуб, отметившись 3 ассистами.

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