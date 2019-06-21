Самедов прокомментировал свое будущее после расставания с "Крыльями Советов"
Бывший игрок "Крыльев Советов" Александр Самедов рассказал, что покинул самарский клуб, а также о том, что будет делать дальше.
Ранее стало известно, что футболист расторг контракт с клубом, в который перешел этой зимой.
"Мы расстались.Мой контракт закончился. Все хорошо. Все нормально. Где продолжить карьеру пока не решил. Определюсь в ближайшее время", - сказал Семедов.
Напомним, 34-летний футболист перешел в "Крылья Советов" из "Спартака" зимой этого года на правах свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл в 9 матчах за самарский клуб, отметившись 3 ассистами.
А еще: Врач "Зенита" рассказал об уникальной травме Жиркова| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Румыния обыграла Англию на молодежном чемпионате Европы
-
Дзагоев прокомментировал подписание нового контракта с ЦСКА
-
1
Аленичев: "Не верю, что Глушаков и Комбаров могли как-то подсиживать Карреру"
-
"Зенит" в контрольном матче разгромил австрйиский "Ваккер"
-
1
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА на два года
-
Харри Кейн женился на своей лучшей подруге
-
2
СМИ: Неймар готов согласиться на условия, выдвинутые "Барселоной"
-
Самедов прокомментировал свое будущее после расставания с "Крыльями Советов"
-
Жена Бекхэма вместе с известным комиком разыграли футболиста
-
2
"Манчестер Юнайтед" готов продать Лукаку за 85 миллионов евро
-
Самедов покинет "Крылья Советов"
-
1
СМИ: Лэмпард подпишет с "Челси" трехлетний контракт на следующей неделе
-
Братья Березуцкие продолжат работать в "Витессе"
-
Кокорин пройдет обследование перед этапированием в колонию
-
Сульшер согласен на продажу Погба
-
1
Роналду - о победе в Лиге наций: "Чемпионы и точка!"
-
Тренер сборной Сенегала: "Мане заслуживает "Золотой мяч"
-
Врач "Зенита" рассказал об уникальной травме Жиркова
-
Погба сообщил Сарри о желании перейти в "Ювентус"
-
"Милан" отказал "Барселоне" в трансфере Романьоли
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20