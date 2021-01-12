Самедов прокомментировал свое возвращение в "Локомотив"

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Самедов прокомментировал свое возвращение в "Локомотив"

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился эмоциями от возвращения в "Локомотив". Футболист получил должность старшего селекционера по молодежному футболу.

"Я очень рад вернуться в "Локомотив" и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, "Локо" U19 и "Казанки". Это очень интересная и амбициозная задача. В "Локомотиве" есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов", - приводит слова Самедова пресс-служба московского клуба.

Самедов выступал за "Локомотив" с 2005 по 2008, а также с 2012 по 2016 годы. В составе московского клуба он три раза становился обладателем Кубка России, а также трижды завоевывал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

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