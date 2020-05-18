Самедов прокомментировал уход Семина из "Локомотива"
Бывший хавбек "Локомотива" Александр Самедов высказался об уходе главного тренера команды Юрие Семине. Об этом сообщает "Р-Спорт".
"Там свои какие-то движения в этом клубе, не знаю, мне даже нечего сказать.
Команда высокую позицию занимает, поэтому со стороны это выглядит все-таки странно", - сказал Самедов.
Напомним, 14 мая, "Локомотив" объявил об отставке главного тренера клуба Юрия Семина. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. 73-летний тренер возглавлял московский клуб с 1986 по 1991, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. За это время он выиграл три чемпионата России, шесть Кубков страны и три Суперкубка.
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