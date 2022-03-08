Самедов прокомментировал возможный отъезд легионеров из РПЛ

Фото инстаграм Александра Самедова

Известный в прошлом российский футболист Александр Самедов поделился мыслями о том, что клубы РПЛ могут покинуть иностранцы.

"Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет. Те, кто разорвёт контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, ещё и показывают свою неуважительную позицию. Пусть уезжают, я только рад этому буду", - сказал Самедов.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать свои контракты с российскими клубами до июня и менять команду в срок до 7 апреля.

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