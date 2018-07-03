Самедов пропускает тренировку сборной России

Полузащитник сборной России Александр Самедов пропускает сегодняшнюю тренировку своей национальной команды.

Так, согласно информации sport24.ru, 33-летний хавбек во время вторничного занятия работает отдельно от своих партнеров. Решение о предоставлении отдыха игроку было принято тренерским штабом команды после проведенного обследования его функционального состояния.

Напомним, Ерохин сравнил команду Черчесова со сборной 2008-го года. | soccernews.ru