Самедов пропускает тренировку сборной России

Теги россияалександр самедов

Самедов пропускает тренировку сборной РоссииПолузащитник сборной России Александр Самедов пропускает сегодняшнюю тренировку своей национальной команды.

Так, согласно информации sport24.ru, 33-летний хавбек во время вторничного занятия работает отдельно от своих партнеров. Решение о предоставлении отдыха игроку было принято тренерским штабом команды после проведенного обследования его функционального состояния.

Напомним, Ерохин сравнил команду Черчесова со сборной 2008-го года. | soccernews.ru

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