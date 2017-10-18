Самедов пропустит полтора месяца

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Самедов пропустит полтора месяца

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра. Сроки восстановления игрока составят около шести недель.

Напомним, что эту травму 33-летний Самедов получил в матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи" (5:1) и был заменен на 25-й минуте.

Не пропустите: Веселый обзор матча "Спартак" - "Севилья" от Промеса. | http://soccernews.ru

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