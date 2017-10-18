Самедов пропустит три недели

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Самедов пропустит три недели

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов прошёл медобследование в связи с травмой задней поверхности бедра, полученной во вчерашнем матче против "Севильи".

Как сообщают российские СМИ, 33-летний футболист выбыл из строя ориентировочно на три недели.

В этом сезоне Самедов сыграл за "Спартак" 13 матчей и забил 2 гола. | http://soccernews.ru

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