Самедов: "Работая главным тренером "Спартака", просто невозможно быть хорошим человеком"

Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов, который сейчас выступает за "Крылья Советов" рассказал о сложностях работы в московском клубе. Об этом сообщает Матч ТВ.

"Мне кажется, чтобы работать главным тренером "Спартака", просто невозможно быть хорошим человеком. Потому что есть тренер, а есть наставник "Спартака". Это разные профессии. Безумно тяжело работать в народном клубе. Никого так не обсуждают. Если ты будешь хорошим человеком-тренером, то тебя тут же сожрут. Необходимо быть прагматичным, извилистым, принимать жесткие решения и нести за них ответственность", - сказал Самедов.

Самедов перешел в "Крылья Советов" из "Спартака" в январе этого года. В нынешнем сезоне футболист отметился 3 ассистами в трех матчах за самарский клуб.

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