Самедов рассказал, чего ждет от матча "Спартака" с "Рубином"

Экс-игрок сборной России Александр Самедов рассказал, чего ждет от матча 13-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин". Об этом сообщает "Р-Спорт"

"Надо быть внутри команды, чтобы знать, как футболисты подойдут к матчу. На эмоциях должны победить. При смене тренера футболисты испытывают эмоциональный подъем. Не знаю многого о Тедеско, знаю только, что он работал в "Шальке", - сказал игрок.

Напомним, несколько дней назад новым тренером красно-белых стал Домениро Тедеско.

Самедов провел в "Спартаке" суммарно 4 года. Этим летом он объявил о завершении карьеры.

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 19 октября в Москве. Начало игры - в 16:30 (мск).

Красно-белые занимают 10 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. У казанского клуба 12 место и 14 баллов.

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