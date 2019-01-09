Самедов рассказал, что думает о своей автограф-сессии

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что думает о прошедшей сегодня, 9 января, автограф-сессии.

Игрок сказал, что был очень удивлен количеству пришедших болельщиков. На мероприятие пришло более 500 человек.

"Честно говоря, не ожидал столько болельщиков. Все позитивно, все благодарили. Я им тоже очень благодарен. Спасибо, что пришли! Все здорово", - сказал Самедов.

Сотрудники фан-магазина, где проходила встреча, заявили, что футболист установил рекорд по продолжительности мероприятий такого рода.

Самедова спросили о его будущем. Реакция - огонь pic.twitter.com/UOaht5NoE9 — СЭ Спартак (@spartak_se) 9 января 2019 г.

Напомним, Самедов ушел из "Спартака" в январе этого года.

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