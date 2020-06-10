Самедов рассказал, что его дважды приглашали в "Зенит"

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Самедов рассказал, что его дважды приглашали в "Зенит"

Экс-игрок "Динамо", "Локомотива" и "Спартака" Александр Самедов в интервью ютуб-каналу рассказал, что его дважды приглашали в "Зенит".

"Спаллетти меня дважды звал в "Зенит". Мне звонил его помощник, который спросил меня, рассмотрю ли я предложение. Я не представлял себя в "Зените" и отказался. Я тогда подписал контракт с "Динамо".

Потом мы с ним пересекались на стадионе и всегда в общении были какие-то шутки и прочее. Видно было, что у него ко мне симпатия. С итальянцами у меня складывались отношения, надо было в Серию А ехать (смеётся)", - рассказал Самедов.

Напомним, Спаллетти возглавлял "Зенит" с 2009 по 2014 год. Самедов в составе "Спартака" становился Чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка России. С "Локомотивом" он трижды выиграл Кубок России.

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