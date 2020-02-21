Самедов рассказал, как изменился "Спартак" после прихода Тедеско

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Самедов рассказал, как изменился "Спартак" после прихода Тедеско

Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов порассуждал об игре "красно-белых" после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско.

"Исходя из того, что я видел в прошлом году, при Тедеско появился некий игровой порядок. Но, мне кажется, что от сегодняшнего состава тяжело требовать решения глобальных задач. Когда пришёл Тедеско, он навёл порядок и дисциплину даже в обороне. И хотя бы стало понятно то, во что немец хочет играть. Думаю, после проведённой им полноценной предсезонки мы увидим его "Спартак", и можно будет сделать какие-то выводы.

Способен ли нынешний состав бороться за самые высокие места? По крайней мере по уровню исполнителей "Спартак" уступает двум-трём командам. И уж если мы говорим про Лигу Чемпионов, то состав явно слабее. Конечно он уступает чемпионскому составу 2017 года. Даже с точки зрения наших нападающих. Те нападающие, которые были у нас - гораздо лучше. Зе Луиш, Адриано...

Сам по себе "Спартак" сейчас другой. Я даже не хочу его сравнивать с 2017 годом. Конечно, он не должен быть на десятом месте. Но объективно он не может и не должен быть в тройке", - сказал Самедов.

Напомним, что контракт Тедеско со "Спартаком" рассчитан до мая 2021 года. Он возглавил "красно-белых" 14 октября 2019 года.

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