Самедов рассказал, как изменился "Спартак" после прихода Тедеско
Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов порассуждал об игре "красно-белых" после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско.
"Исходя из того, что я видел в прошлом году, при Тедеско появился некий игровой порядок. Но, мне кажется, что от сегодняшнего состава тяжело требовать решения глобальных задач. Когда пришёл Тедеско, он навёл порядок и дисциплину даже в обороне. И хотя бы стало понятно то, во что немец хочет играть. Думаю, после проведённой им полноценной предсезонки мы увидим его "Спартак", и можно будет сделать какие-то выводы.
Способен ли нынешний состав бороться за самые высокие места? По крайней мере по уровню исполнителей "Спартак" уступает двум-трём командам. И уж если мы говорим про Лигу Чемпионов, то состав явно слабее. Конечно он уступает чемпионскому составу 2017 года. Даже с точки зрения наших нападающих. Те нападающие, которые были у нас - гораздо лучше. Зе Луиш, Адриано...
Сам по себе "Спартак" сейчас другой. Я даже не хочу его сравнивать с 2017 годом. Конечно, он не должен быть на десятом месте. Но объективно он не может и не должен быть в тройке", - сказал Самедов.
Напомним, что контракт Тедеско со "Спартаком" рассчитан до мая 2021 года. Он возглавил "красно-белых" 14 октября 2019 года.
Не пропустите: Самедов назвал лидеров сегодняшнего "Спартака". | http://soccernews.ru
главное
-
Тарасов сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином"
-
ЦСКА и "Локомотив" поборются за талантливого бразильца
-
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
-
В Аргентине расследуют предполагаемый шпионаж за Месси
-
Шатов - о выступлении сборной России на Евро-2016: "Мы не говно, просто обкакались"
Лента новостей
-
Хавбек "Зенита" Капленко продолжит карьеру в "Оренбурге"
-
"Бернли" не отпустил Выдру в "Локомотив"
-
"Рубин" нацелился на хавбека "Зенита"
-
Вингер "Арсенала" Сака стал рекордсменом Лиги Европы
-
Тарасов сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином"
-
Московское "Динамо" благодаря дублю Н’Жи одержало разгромную победу в товарищеском матче
-
Журналист Погорелов: "На "Газпром Арене" есть снайперы, если на матче первые лица государства"
-
"Реал" не будет покупать замену для Модрича
-
Виллиан: "Теперь я гражданин Британии"
-
ЦСКА и "Локомотив" поборются за талантливого бразильца
-
Дюгарри: "Для завоевания "Золотого мяча" Мбаппе нужно брать пример с Холанда"
-
"Нам нужны матёрые ганстеры": спортивный директор "Рубина" прокомментировал слухи об интересе к Кокорину
-
Самедов рассказал, как изменился "Спартак" после прихода Тедеско
-
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
-
В Аргентине расследуют предполагаемый шпионаж за Месси
-
Шатов - о выступлении сборной России на Евро-2016: "Мы не говно, просто обкакались"
-
Впервые за 27 лет пять немецких команд выиграли на одной неделе в плей-офф еврокубков
-
Самедов назвал лидеров сегодняшнего "Спартака"
-
В "Рубине" объяснили отказ от трансфера Комличенко
-
Диогу Жота - первый за восемь лет игрок, оформивший хет-трик в двух матчах Лиги Европы подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15