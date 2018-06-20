Самедов рассказал, как Россия сдержала Салаха



Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал победу команды над Египтом (3:1) в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"Завтра спокойно сядем на базе и посмотрим Уругвай, а также, что творится в других группах. Пока наслаждаемся турниром. Мне на телефон пришло более 100 сообщений.

У Египта хорошая команда с суперзвездой. Это наша заслуга, что ему не удалось лучше себя проявить. Салах играл справа и не возвращался назад. Мы этим пользовались. Как и тем, что сопернику нужна была победа и пришлось раскрываться", - приводят слова Самедова российские СМИ.

Напомним, что Салах забил с пенальти единственный гол Египта в этом матче.

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