Самедов рассказал, какую профессию осваивает после завершения карьеры

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Самедов рассказал, какую профессию осваивает после завершения карьеры

Известный в прошлом российский футболист Александр Самедов сообщил, чем он сейчас занимается.

Напомним, что 35-летний экс-полузащитник завершил карьеру в июле этого года.

"Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку. Всё постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи. Честно говоря, мне непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определёнными людьми", - сказал Самедов.

Последним клубом хавбека были самарские "Крылья Советов". Также он защищал цвета "Спартака", "Локомотива", ФК "Москва" и "Динамо".

За сборную России Самедов выступал с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов. В течение карьеры он выиграл 6 трофеев.

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