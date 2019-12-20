Самедов рассказал, какую профессию осваивает после завершения карьеры
Известный в прошлом российский футболист Александр Самедов сообщил, чем он сейчас занимается.
Напомним, что 35-летний экс-полузащитник завершил карьеру в июле этого года.
"Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку. Всё постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи. Честно говоря, мне непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определёнными людьми", - сказал Самедов.
Последним клубом хавбека были самарские "Крылья Советов". Также он защищал цвета "Спартака", "Локомотива", ФК "Москва" и "Динамо".
За сборную России Самедов выступал с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов. В течение карьеры он выиграл 6 трофеев.
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|Краснодар
|19
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|3
|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
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|19
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|18
|15