Самедов рассказал, когда завершит карьеру

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов признался, что уже раздумывает над завершением профессиональной карьеры.

"Я пока не знаю, буду ли я продлевать контракт с "Крыльями". Мне всё понравилось, сам город, наша футбольная база, посмотрим, что будет, сейчас я просто хочу вылечиться. Когда я завершу карьеру? Это произойдёт либо после этого сезона, либо после следующего", - сказал 34-летний футболист.

Напомним, что прошлой зимой Самедов перешёл в "Крылья Советов" из "Спартака". До этого он выступал за "Локомотив", ФК "Москва" и "Динамо".

В составе сборной России хавбек сыграл 53 матча и забил 7 голов.

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