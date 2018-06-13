Самедов рассказал о целях сборной России на ЧМ-2018

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Самедов рассказал о целях сборной России на ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что команда должна выйти в плей-офф Чемпионата Мира-2018.

"На такие турниры настраиваешься по-особому. Каждый день стараешься работать на максимуме. Я уже знаю, что такое чемпионат мира, какая на нем интенсивность. Это высочайший уровень.

Готовлюсь спокойно, потому что психология – очень важный фактор. Хотя давление присутствует. Это домашний чемпионат мира, нам открывать турнир. Весь мир будет смотреть на нас", - приводит слова Самедова официальный сайт ФИФА.

"Кровь из носу необходимо выйти из группы. Выиграть первую игру, выиграть вторую игру. Не откладывать напоследок. Я был на трех крупных турнирах, и для нас все время все решалось в третьем матче. Сейчас надо все сделать для того, чтобы до этого не доводить. Я уверен в своих партнерах. Уверен в себе", - добавил хавбек.

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