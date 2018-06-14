Самедов рассказал о настрое сборной России на следующие матчи



Полузащитник сборной России Александр Самедов, что его команде рано расслабляться, несмотря на победу над Саудовской Аравией (5:0) в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира против Саудовской Аравии (5:0).

Не стоит обольщаться, впереди самые важные матчи за выход из группы. Если скажу, что ожидал победы с таким счетом, то совру. Очень хотелось забить быстрый гол. Удалось. Потом второй. Это здорово.

Мы не та команда, которая может расслабиться", – приводят слова Самедова российские СМИ.

Следующий матч Россия проведет против Египта 19 июня.

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