Самедов рассказал о проблеме, которая преследует его всю карьеру
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что на протяжении всей карьеры его беспокоят ногти на ногах.
"У меня есть безумная проблема, связанная с ногтями на ногах. Когда наступает холодное время, они воспаляются. Кровь слабо доходит до пальцев: во время игры образуется кровоток под ногтем, все сдавливается, тяжело даже бутсу надеть.
При небольшом плюсе и ниже уже чувствую дискомфорт. Бывает, наступают на ногу – тогда обязательно надо выпустить кровоток. Это воспалительный процесс, иногда приходится снимать ноготь. Дают обезболивающее, по сути, живым мясом бью по мячу. Был случай, когда мне нужно было отыграть в декабре. Палец жутко болел: ноготь снимали всю ночь, я не спал до трех-четырех часов. Потом вышел на игру в Грозном на обезболивающих. Когда снял бутсу, там было неприятное месиво. После игры, когда анестезия отходит, порой хочется лезть на стену от боли. Тот полет из Чечни до сих пор вспоминаю.
Как тренируюсь каждый день? Тут чуть проще. Беру бутсу размером побольше, разными способами (сколько я всего перепробовал!) уменьшаю трение. Мучаюсь всю карьеру. Ничего не сделаешь. Даже в Германию ездил консультироваться", - приводят слова Самедова российские СМИ.
В этом сезоне 33-летний Самедов провел за "Спартак" 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Не пропустите: Каррера определил две главные трансферные цели "Спартака" на лето. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мексика объявила предварительный состав на Чемпионат Мира-2018
-
ПСЖ сообщил "Реалу" цену на Неймара
-
Гвардиола признан лучшим главным тренером АПЛ
-
Жиру рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2018
-
Дортмундская "Боруссия" приняла решение по Балотелли
-
Виейра не возглавит "Арсенал"
-
Денисов может вернуться в "Зенит"
-
Месси не уйдет из сборной Аргентины после ЧМ-2018
-
"Астон Вилла" разыграет с "Фулхэмом" путевку в АПЛ
-
Будущий клуб Слуцкого "Витесс" победил в первом матче финала плей-офф за место в Лиги Европы
-
Уилшер и Харт не попадут в заявку сборной Англии на ЧМ-2018
-
Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси
-
Футболисты "Спортинга" отказываются играть в финале Кубка Португалии
-
Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом"
-
Испанский тренд финалов Лиги Европы: "Атлетико" в Лионе сразится с "Марселем"
-
Сын Марсело поразил своей техникой
-
Черчесов рассказал о цели сборной России на ЧМ-2018
-
Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
-
Каррера рассказал о возможности возглавить "Ювентус"
-
"Ливерпуль" переманил молодого таланта у "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13