Самедов: "Роша уже сплясал перед командой латиноамериканский танец"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов рассказал, как приняли в команде новичка Педро Рошу.

"Как приняли Рошу? Кто-то из ребят, по-моему Артем Ребров, сказал, что у нас принято либо песню петь, либо танцевать. Это была шутка, но Педро вышел и сплясал латиноамериканский танец! Мы ему хлопали, все прошло очень позитивно, потом началось занятие", - цитирует 33-летнего хавбека СЭ.

Напомним, тренер "Спартака" по физподготовке сравнил Карреру с Конте. | soccernews.ru