Самедов: "С Испанией можно сыграть смело, с прицелом на атаку "

Полузащитник сборной России Александр Самедов, ныне восстанавливающийся от травмы, высказался о предстоящем товарищеском матче своей команды против Испании.

"В теории можно сыграть с грандом смело, с прицелом атаку. Другое дело - как это воплотить в жизнь. Испания - это та команда, с которой стоит брать пример в плане контроля мяча, в тактических моментах, в том, как они сразу вступают в отбор при потере мяча. Думаю, нам нужно у них этому учиться и взять от этой игры максимум в плане того, куда мы хотим двигаться. Испанцев отличает контроль мяча, и это лучшая команда в этом плане вообще в мире. Разве что бразильцы могут с ними посоперничать", - цитирует 33-летнего хавбека чемпионат.com.

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