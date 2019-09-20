Самедов: "Скоро "Спартак" встанет на победные рельсы"
Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал, что думает о результатах команды после матча 10-го тура РПЛ с "Уфой" (0:1). Об этом сообщает "РБК-Спорт".
"Ну грустно, что тут сказать, хочется верить, что скоро "Спартак" встанет на победные рельсы. Не знаю, какая сейчас атмосфера в команде, общаюсь только с парой человек, и всё. И то, мы обходим стороной игровые темы. Ребятам нелегко, поэтому я не интересуюсь", - сказал Самедов.
35-летний Самедов - воспитанник "Спартака". В составе московского клуба он играл с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год.
А еще: Павлюченко высказался о результатах "Спартака"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Гранадой"
-
Лэмпард заявил, что Моуринью повлиял на него больше всех тренеров
-
Караваев рассказал, что в Нидерландах на телевидении уделяют внимание инстаграму Слуцкого
-
Крал высказался о поражении "Спартака"
-
1
Самедов: "Скоро "Спартак" встанет на победные рельсы"
-
Солари может возглавить "Интер Майами"
-
Фарфан подарил Ракитичу футболку "Локомотива"
-
Хуан Лескано вернулся в "Енисей"
-
СМИ: Мамаев ведет переговоры с московским "Динамо"
-
Павлюченко высказался о результатах "Спартака"
-
Газизов высказался о матче со "Спартаком"
-
Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии
-
1
Рианчо готов вернуться в "Спартак"
-
Экс-президент "Спартака" Червиченко назвал Кононова амебным
-
"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым
-
Вальверде надеется, что сборная Испании не вызовет 16-летнего Фати
-
1
Кононов прокомментировал очередное поражение "Спартака"
-
Моуринью рассказал, что думает о нынешнем положении "Реала"
-
3
Украинский журналист: "В киевском "Динамо" Кононову не простили бы футболки с Путиным"
-
5
"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4