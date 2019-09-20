Самедов: "Скоро "Спартак" встанет на победные рельсы"

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал, что думает о результатах команды после матча 10-го тура РПЛ с "Уфой" (0:1). Об этом сообщает "РБК-Спорт".



"Ну грустно, что тут сказать, хочется верить, что скоро "Спартак" встанет на победные рельсы. Не знаю, какая сейчас атмосфера в команде, общаюсь только с парой человек, и всё. И то, мы обходим стороной игровые темы. Ребятам нелегко, поэтому я не интересуюсь", - сказал Самедов.



35-летний Самедов - воспитанник "Спартака". В составе московского клуба он играл с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год.

А еще: Павлюченко высказался о результатах "Спартака"| http://soccernews.ru