Самедов: "Со мной ничего серьезного, просто спазм"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о своем состоянии после матча 2-го тура Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (1:1).

"Со мной ничего серьезного. Просто спазм. Через какое-то время картина станет более ясной.

Свело ногу в первый раз, но сразу отпустило. Ребята подбежали, помогли потянуть. Мы провели ведь немало матчей за этот период, так что накопилось что-то", — сказал Самедов. | http://soccernews.ru