Самедов: "Спартак" должен был становиться чемпионом, у него - самая сильная команда"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов высказался о проигранном своей командой чемпионстве.

"Cчитаю, мы должны были становиться чемпионами. У нас - самая сильная команда. Если говорить о моей игре, то я выполняю определенные функции в клубе, которые от меня требуют", - приводит слова 33-летнего хавбека SportBox.

Напомним, Ещенко подвел итоги сезона для "Спартака". | soccernews.ru