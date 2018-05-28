Самедов: "Спартак" должен был становиться чемпионом, у него - самая сильная команда"

Теги спартак москваалександр самедов

Самедов: "Спартак" должен был становиться чемпионом, у него - самая сильная команда"Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов высказался о проигранном своей командой чемпионстве.

"Cчитаю, мы должны были становиться чемпионами. У нас - самая сильная команда. Если говорить о моей игре, то я выполняю определенные функции в клубе, которые от меня требуют", - приводит слова 33-летнего хавбека SportBox.

Напомним, Ещенко подвел итоги сезона для "Спартака". | soccernews.ru

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