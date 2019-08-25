Самедов: "Спартак" - главный раздражитель для всех команд"
Экс-игрок "Спартака" и "Крыльев Советов" Александр Самедов высказался о матче 7-го тура РПЛ между москвичами и самарцами (0:0; первый тайм).
"Спартак" - главный раздражитель для всех, когда играешь за него или против. Роман Зобнин - молодой игрок, очень силен физически. Он никогда не скажет, что устал и хочет отдохнуть", - сказал Самедов.
Напомним, футболист выступал за московский клуб с 1996 по 2001 год (молодежная команда). За основную команду он играл с 2002 по 2005 год и с 2017 по 2018 год. В январе 2019 года Самедов на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов". Летом 2019-го объявил о завершении карьеры.
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|7
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|ЦСКА Москва
|7
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|5
|Спартак Москва
|6
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|6
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|Рубин
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|6
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|7
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|Динамо Москва
|7
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|Урал
|6
|7
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|7
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|6
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|Тамбов
|7
|4
|15
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