Экс-игрок "Спартака" и "Крыльев Советов" Александр Самедов высказался о матче 7-го тура РПЛ между москвичами и самарцами (0:0; первый тайм).

"Спартак" - главный раздражитель для всех, когда играешь за него или против. Роман Зобнин - молодой игрок, очень силен физически. Он никогда не скажет, что устал и хочет отдохнуть", - сказал Самедов.

Напомним, футболист выступал за московский клуб с 1996 по 2001 год (молодежная команда). За основную команду он играл с 2002 по 2005 год и с 2017 по 2018 год. В январе 2019 года Самедов на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов". Летом 2019-го объявил о завершении карьеры.

А еще: Названа причина отсутствия Глушакова в заявке "Ахмата" на матч с ЦСКА| http://soccernews.ru