Самедов: "Спартак" прошел тяжелый период и неплохо справился с ним психологически"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов высказался о кризисе, который затронул его команду.

"У нас действительно - хорошая команда с хорошим подбором игроков. Есть статусные футболисты по европейским меркам, поигравшие в больших клубах. Думаю, всем непросто играть с нами. У нас был тяжелый этап, когда в чемпионате России все складывалось не очень, но мы его преодолели. Стали набирать очки, пошли победы, выступаем хорошо в Лиге Чемпионов, продвигаемся в Кубке России. Считаю, мы уже прошли этот тяжелый период и неплохо справились с ним психологически", - цитирует 33-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Джикия продлил контракт со "Спартаком". | soccernews.ru