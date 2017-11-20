Самедов: "Спартак" прошел тяжелый период и неплохо справился с ним психологически"

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Самедов: "Спартак" прошел тяжелый период и неплохо справился с ним психологически"Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов высказался о кризисе, который затронул его команду.

"У нас действительно - хорошая команда с хорошим подбором игроков. Есть статусные футболисты по европейским меркам, поигравшие в больших клубах. Думаю, всем непросто играть с нами. У нас был тяжелый этап, когда в чемпионате России все складывалось не очень, но мы его преодолели. Стали набирать очки, пошли победы, выступаем хорошо в Лиге Чемпионов, продвигаемся в Кубке России. Считаю, мы уже прошли этот тяжелый период и неплохо справились с ним психологически", - цитирует 33-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Джикия продлил контракт со "Спартаком". | soccernews.ru

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