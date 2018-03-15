Самедов: "Спартак" участвует в чемпионской гонке"

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Самедов: "Спартак" участвует в чемпионской гонке"
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов считает, что его команда еще может завоевать чемпионский титул в этом сезоне.

"Чемпионская гонка? Мы в игре, идем на втором месте. Глупо говорить, что мы в ней не участвовали. "Спартак" изначально шел в лидирующей группе. Хочется сократить отставание от "Локомотива". В дерби немного не повезло, но мы стараемся отыграть очки и приблизиться к первому месту. Надеюсь, в матче с "Рубином" это получится", - приводят слова Самедова российские СМИ.

После 22 туров "Спартак" занимает второе место в Премьер-лиге и на восемь очков отстает от лидирующего "Локомотива".

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