Самедов: "Спартак" в этом сезоне в тройке не будет"

Экс-игрок "Спартака" и "Локомотива" Александр Самедов высказался о нынешнем составе "красно-белых".

"Нынешний состав "Спартака" мне не нравится. В тройке они не будут в этом году.

"Локомотив" поменялся в лучшую сторону. Однозначно. Мне кажется, они посильнее стали именно в атаке играть, Миранчук стал лучше играть - прибавил. Небольшая разница, вроде плюс-минус тоже самое, но мне кажется, что они будут становиться сильнее и лучше", - сказал футболист в эфире передачи "Коммент.Шоу".

Напомним, 23 августа "Спартак" сыграет с "Локомотивом" в рамках 4-го тура РПЛ.

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